In Thüringen hat am Dienstagmorgen eine landesweite Übung der Veterinärämter im Zusammenhang mit der Afrikanischen Schweinepest begonnen. Bis zum Donnerstag sollen die Behörden vor allem ihre Zusammenarbeit sowie bestimmte Abläufe trainieren. Dabei gehen sie von dem Szenario aus, dass in ihrer Region ein totes, mit der Krankheit infiziertes Wildschwein entdeckt wurde. Teil der virtuellen Übung ist es, Schutzzonen und Verwahrstellen einzurichten, Wege zu sperren oder eine Jagdruhe zu verhängen. Koordiniert werden die Maßnahmen der Ämter im Landestierseuchen-Krisenzentrum in Bad Langensalza.

Zu den Schutzmaßnahmen gegen die Afrikanische Schweinepest gehört die Ausweisung von Sperrbezirken - zum Beispiel rund um Mastbetriebe, in denen die Krankheit aufgetreten ist. Bildrechte: dpa