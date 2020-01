Ufos über Thüringen? In den vergangenen Tagen haben Sichtungen am nächtlichen Himmel im Freistaat für Aufregung gesorgt. "Hat jemand gerade die 20 bis 30 Fluggeräte über Saalfeld gesehen", fragt beispielsweise ein Nutzer in einer Facebook-Gruppe. Auch andere Augenzeugen berichten von Dutzenden oder gar Hunderten Lichtpunkten, die wie an einer Schnur aufgereiht über das Firmament ziehen.