Laut der Umfrage stimmten 79 Prozent der Befragten dafür, dass die Kinder und Jugendlichen wieder gleichzeitig in der Schule unterrichtet werden. Mehr als zwei Drittel der Eltern (68 Prozent) sind gegen eine generelle Maskenpflicht im Klassenzimmer. Wiederum 18 Prozent würden diese begrüßen. Knapp zwei Drittel (64 Prozent) haben keine Sorge, ihre Kinder nach den Ferien wieder in die Schule zu schicken. 36 Prozent gaben an, sich wegen des Schulstarts Sorgen zu machen.