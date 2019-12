Die Demokratie als Staatsform stößt in Thüringen auf sehr große Zustimmung. Das geht aus dem aktuellen Thüringen Monitor (12-seitige Zusammenfassung) der Friedrich-Schiller-Universität Jena hervor. Demnach halten 90 Prozent der Befragten die Demokratie für die beste aller Staatsideen. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Erhebungen für den Thüringen Monitor im Jahr 2000.

Allerdings sind laut der Studie auch fast drei Viertel der Thüringer der Ansicht, ihre Interessen würden von den Politikern nicht vertreten. Zwei Drittel glauben, dass sie keinen Einfluss darauf haben, was die Regierung tut. Die Forscher sprechen aber auch von einem "widersprüchlichen Verhältnis" zur Demokratieunterstützung. 26 Prozent stimmten der Aussage zu "Der Nationalsozialismus hatte auch seine guten Seiten", 27 Prozent bejahten eine "Rückkehr zur sozialistischen Ordnung" und 45 Prozent schreiben der DDR mehr gute als schlechte Seiten zu. Der überwiegende Teil davon sehe darin keinen Widerspruch zu dem Bekenntnis zur Demokratie als bester Staatsidee.

Aus bereits bekannt gewordenen Inhalten ergab sich zum Gesundheitsbereich , dass 94 Prozent der Thüringer für bessere Bezahlung von Pflegekräften seien - auch bei steigenden Kassenbeiträgen. Kritik gab es an der Versorgung mit Fachärzten, die die Hälfte der Befragten bemängelte, vor allem auf dem Land. Auch mit der Wartezeit auf Termine sind zwei Drittel der Patienten unzufrieden.

Bei politischen Einstellungen registrierten die Forscher zunehmende antisemitische Positionen. 16 Prozent stimmten der Aussage zu, Menschen jüdischen Glaubens hätten etwas besonderes an sich "und passen nicht so recht zu uns". 2018 hatte der Wert nur bei neun Prozent gelegen. Bei Fragen zu Extremismus stuften die Forscher 24 Prozent der Befragten als rechtsextrem ein. Neun Prozent ziehen Gewalt als Mittel zur Durchsetzung ihrer Ziele zumindest in Erwägung.