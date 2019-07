Landtagswahl Gemischte Reaktionen der Parteien auf Wahlumfrage

Die Thüringer CDU macht für ihr Abschneiden in der aktuellen Umfrage von infratest-dimap die Bundespolitik verantwortlich. Die Umfrage sei deutlich von den Bundesthemen Flüchtlingspolitik und Klimapolitik überlagert, erklärte Generalsekretär Raymond Walk am Dienstagabend. Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag von MDR THÜRINGEN kommt die CDU derzeit auf 21 Prozent Stimmenanteil. Mit einem Verlust von sieben Prozentpunkten im Vergleich zur Umfrage vom März dieses Jahres rutschen die Christdemokraten damit auf Platz drei hinter der Partei Die Linke und der AfD.

Walk zeigte sich zuversichtlich, dass bei der Landtagswahl in Thüringen am 27. Oktober "wieder die landespolitischen Themen ins Zentrum rücken werden". Denn die Bürger wüssten sehr genau, was bei Landtagswahlen entschieden werde. Generell seien Umfragen auch keine Wahlergebnisse. Es sei auch erfreulich, dass die Zustimmungswerte für den CDU-Spitzenkandidaten Mike Mohring wüchsen und die Bürger der CDU in entscheidenden politischen Feldern wie der Wirtschaft, der inneren Sicherheit und der Schul- und Bildungspolitik oder Versorgung auf dem Lande mehr zutrauten als den politischen Mitbewerbern.