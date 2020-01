Thüringentrend Linke bleibt laut Umfrage stärkste Kraft in Thüringen - CDU unter 20 Prozent

Drei Monate nach der Landtagswahl hat die Linke ihre Position als stärkste Kraft ausgebaut. Laut einer Umfrage von infratest-dimap im Auftrag von MDR THÜRINGEN könnte die Partei von Ministerpräsident Bodo Ramelow mit aktuell 32 Prozent ihr Rekordergebnis der Landtagswahl um einen Prozentpunkt steigern. Auch die AfD legt bei der sogenannten Sonntagsfrage leicht zu (plus 0,6) und bleibt mit 24 Prozent zweitstärkste Partei. Dagegen verliert die CDU weiter an Boden und kommt mit aktuell 19 Prozent (minus 2,7) auf den schlechtesten Wert aller Zeiten in Thüringen. Die SPD bliebe stabil bei acht Prozent (minus 0,2). Grüne (plus 0,8) und FDP (plus 1,0) können leicht zulegen und kämen mit jeweils sechs Prozent wieder in den Landtag.