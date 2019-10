Zehn Tage vor der Landtagswahl muss die rot-rot-grüne Landesregierung um ihre Mehrheit bangen. Nach einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts infratest-dimap im Auftrag der ARD kommen Linke, SPD und Grüne nur auf 44 Prozent der Stimmen. Für eine Ministerpräsidentenwahl im Landtag würde dieses Ergebnis nicht reichen. In der sogenannten Sonntagsfrage sprachen sich 29 Prozent der Befragten für die Partei von Ministerpräsident Bodo Ramelow aus. Das ist ein Prozentpunkt mehr als bei der letzten Umfrage im September.

Die Christdemokraten konnten zwei Prozentpunkte zulegen und erreichen 24 Prozent. Sie teilen mit der AfD Platz zwei der Zustimmungssakala. Die AfD verliert einen Punkt und kommt auf 24 Prozent. Die FDP würde nach der aktuellen Umfrage den Wiedereinzug in den Landtag verpassen.

Weder die derzeitige Regierungskoalition von Linken, SPD und Grünen noch die von Oppositionsführer Mike Mohring (CDU) angestrebte Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen erreicht mit den aktuellen Umfrageergebnissen eine Mehrheit der Sitze im Landtag. Die FDP bleibt das Zünglein an der Waage. Sollte die Partei bei der Wahl am 27. Oktober in den Landtag einziehen, würden die Chancen für Mike Mohring zumindest theoretisch steigen, eine Koalition mit allen Parteien außer AfD und Linken zu bilden. Wenn die aktuelle Sonntagsfrage aber das Wahlergebnis wäre, dann würde Ministerpräsident Bodo Ramelow und seine rot-rot-grüne Landesregierung trotzdem im Amt bleiben, und zwar kommissarisch; und ohne Mehrheit im Landtag. Laut Verfassung endet seine Amtszeit erst, wenn es eine neue Regierung gibt.