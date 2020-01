CDU-Generalsekretär Raymond Walk Bildrechte: Raymond Walk

Die Thüringer CDU hat gelassen auf das schlechte Abschneiden bei der aktuellen Wählerumfrage reagiert. Ein Sinken in der Wählergunst sei bei der fehlenden innerparteilichen Einigkeit erwartbar gewesen, sagte CDU-Generalsekretär Raymond Walk. Die Fraktion sei in der Außenwahrnehmung kein "geschlossenes Bollwerk" gewesen. Die CDU rutschte in der Umfrage von infratest dimap im Auftrag von MDR THÜRINGEN erstmals unter die 20-Prozent-Marke. Um aus dem Tief zu kommen, sei jetzt eine einheitliche und konstruktive Linie in der Partei nötig, sagte Walk.