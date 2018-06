Wahlen in Windeln - Thüringen Kinderwahlrecht schon in der Kita

Eine Kita in der Landeshauptstadt in Erfurt. Die Erzieherinnen haben an dem Gesetzestext noch immer zu knabbern. Sie alle fühlen ihre Arbeit missverstanden. Sie alle fühlen sich doch als Vertrauensperson. Vor allem diejenigen, die die Kinder in der KiTa "eingewöhnt" haben. Wie soll eine Einjährige mitteilen, wer die "Lieblingserzieherin" ist. Oder kann auch die Küchenfrau oder der Hausmeister Vertrauensperson sein? Die Debatte ist engagiert. Der Stein des Anstoßes sind Gesetzes-Passagen wie diese:

Zum Wohl der Kinder und zur Sicherung ihrer Rechte sind für sie in den Kindertageseinrichtungen geeignete Verfahren der Beteiligung und die Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten vorzusehen und zu praktizieren.

Schöne Idee - pünktlich zum Internationalen Kindertag. Aber wie umsetzen? Die Erzieher hätten deshalb gern einen Leitfaden, an dem sie sich orientieren können; oder klare Vorgaben vom Bildungsministerium. Darauf müssen sie aber weiter warten. Muss denn überhaupt etwas geändert werden?Die Kinder können doch jetzt schon entscheiden, was oder mit wem sie spielen, welche Geschichte sie hören wollen oder wohin der Spaziergang führen soll.

In den Thüringer Kinderkrippen und Kindergärten werden die Kinder bereits seit Jahren altersgemäß mehr oder weniger intensiv an Entscheidungen beteiligt. Dabei gibt es die unterschiedlichsten Varianten: eine Art "Morgenkreis", in dem die Vorhaben des Tages besprochen werden oder regelmäßige Kinderversammlungen. Schon die Jüngsten sollen lernen, zu entscheiden. Bildrechte: Colourbox.com

Mitbestimmung schon seit Jahren

In der Kita "Butzemann" in Mühlhausen werden rund 150 Kinder betreut, vom Baby bis zum Vorschulkind. Hier gibt es schon seit fast vier Jahren ein Kinderbüro. Immer mittwochs treffen sich neun Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren, die von ihren Gruppen gewählt wurden mit drei Erziehern. Der Umzug der Kinder in ein anderes Gebäude war der Auslöser, erzählt Sabine Kriese.

Damals haben die Erzieher die Kinder gefragt, welche Farbe sie sich für die Wände wünschen und wie der Spielplatz aussehen soll. Oft waren die Kinder auf der Baustelle - die Vorschulkinder haben mit dem Architekten gesprochen, wie sich Kriese erinnert.

Ihr Team beschloss, Gruppenvertreter von den Kindern wählen zu lassen. Kindern ab drei Jahren trauen die Pädagogen eine bewusste Wahl zu, auch ihr Vermögen, für die "Kleinen" mitzuentscheiden.

Im September wird wieder ein neues Kinderbüro gewählt. Dann stellen sich wieder Kinder, die Lust haben, zur Wahl. Jedes Kind hat wieder drei Stimmen in Form von Steinen oder Knöpfen. Die werden vor den jeweiligen Favoriten abgelegt. Zwei Kinder werden stellvertretend für 40 Kinder eines Gruppentrakts aktiv. Die Kita "Butzemann" in Mühlhausen. Bildrechte: MDR/Corinna Ritter

Sie besprechen Sorgen und Wünsche, wohin gewandert wird, wie das Sommerfest gefeiert wird oder welches Spielzeug angeschafft werden sollte. Was beredet ist, wird in Malereien protokolliert. Eine Schaukel hat ihnen die Stadt versprochen - nun muss das Kinderbüro dran bleiben und beim Amtsleiter für Hochbau anrufen. Ein Fall für Julia, der Vorsitzenden des Kinderbüros. Die malenden Protokollanten wechseln sich ab. Bei ihrer Info-Tafel brauchen die Kleinen natürlich noch Hilfe. Bildrechte: MDR/Corinna Ritter

Durch die Zeichnungen der Kinder und die Texte der Erzieher werden alle in der Kita von den Ergebnissen an einer Infotafel informiert. Die kommende Wahl aber fällt anders aus - wegen des neuen Kitagesetzes. Dann müssen oder dürfen die Kinder auch ihre Vertrauenspersonen wählen. Sabine Kriese rechnet damit, dass es Erzieherinnen sein werden, denn die sind den Kindern am vertrautesten. Aber auch der Hausmeister oder das Küchenpersonal wäre denkbar.



Aufgrund des Gesetzes soll zudem für die unter Dreijährigen zusätzlich eine Vertrauenserzieherin vorgeschlagen werden. Sie würde dann im Elternbeirat, wie gesetzlich gefordert, mitarbeiten können.

Doch was ist, wenn der Elternbeirat lieber unter sich bleiben möchte? Oder was tun, wenn ein Kind seiner Vertrauenserzieherin erzählt, dass ihm eine andere Erzieherin wehgetan hat? Bisher ein klarer Fall, für die Kitaleitung.

Eltern offen für neue Ideen

Trotz der Unklarheiten zur Umsetzung des Gesetzes ist Ulrike Grosse- Röthig, Vorsitzende der Landeselternvertretung für Kindertagesstätten, Feuer und Flamme für die "Demokratieentwicklung":

Wenn schon die Kleinsten lernen, wie Demokratie funktioniert, dann werden sie die als Erwachsene auch leben.

Grosse- Röthig hat selbst erlebt, dass Kinder das Angebot der Vertrauenserzieherin auch sehr gut annehmen, vor allem dann, wenn sie mit anderen Kindern oder anderen Erziehern nicht klar kämen. Auch wenn sie schmunzelnd einräumt, dass es bei den kleinsten, den Krippenkindern naturgemäß noch schwierig ist, zu wählen, aber früh übt sich eben.