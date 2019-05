"Vielfalt entscheidet Thüringen" - das ist der Titel eines Projektes, das in der Landesverwaltung in den vergangenen Wochen für Diskussion gesorgt hatte. Geplant hatte es das Berliner Forschungsinstitut "Citizens for Europe" und gefördert wird es von der Thüringer Landesregierung. In zwei Fördermittelbescheiden wurden insgesamt rund 312.000 Euro bereitgestellt. Das Projekt selbst hat ein wichtiges Kernelement: Einen Fragebogen. In diesem sollten die rund 20.000 Landesbediensteten unter anderem zu solch sensiblen Daten wie ihrer sexuelle Orientierung oder ihrem ethnischen Hintergrund befragt werden. Die daraus gewonnenen Daten sollten in eine Studie über die Vielfältigkeit von Beschäftigten in der Landesverwaltung einfließen. Diese Studie ist unter anderem als Grundlage für ein Personalentwicklungskonzept der Landesregierung geplant, welches für das Jahr 2025 vorgesehen ist.