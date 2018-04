Umweltministerium Wolfsgebiet in Thüringen soll ausgedehnt werden

Das Umweltministerium will das Wolfsgebiet in Thüringen ausdehnen. Bislang ist dieses auf die Region Ohrdruf begrenzt. Ein größeres Gebiet soll die Schäfer nach Ministeriumsangaben besser vor Verlusten durch Wolfsrisse schützen. In einem offiziell deklarierten Wolfsgebiet können Landwirte für die Schäden durch Wolfsrisse entschädigt werden.

Ein bereits als Wolf indentifiertes Jungtier steht auf einem Feld in der Nähe von Breitenhain. Bildrechte: MDR/Ronny Stoye

Anlass für die Pläne sind nach Ministeriumsangaben die mutmaßlichen Wolfsrisse in Altenberga im Saale-Holzland-Kreis. Dort wurden Ende vergangener Woche zwei Schafe totgebissen und drei verletzt. Gutachter halten einen Wolfsriss für möglich. Vergangenen Freitag war außerdem in Ostthüringen ein weiterer Wolf gesichtet worden. In der Nähe von Breitenhain hatte ein Autofahrer das Tier fotografiert, als es die Straße überquerte. Experten vom LUPUS-Büro in Dresden hatten das Tier eindeutig als Wolf identifiziert. Der NABU hatte in diesem Zusammenhang bereits vergangene Woche gefordert, ganz Thüringen als Wolfsland auszuweiten.



Weidetierhalter müssten jetzt schnell reagieren können, um ihre Herde ausreichend vor Wolfsrissen zu schützen. Seit 2015 ist das etwa 3000 Quadratkilometer große Gebiet um den Truppenübungsplatz in Ohrdruf als Wolfsland ausgewiesen.