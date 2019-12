Bei starkem Schneefall ist ein 40-Tonner am Mittwochabend im Landkreis Hildburghausen von der Landstraße abgekommen. Der Lkw stürzte eine Böschung hinunter und blieb auf der Seite liegen - unweit eines Wohnhauses.

Der Fahrer wurde schwer verletzt aus dem Führerhaus gerettet und in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro.

Am Autobahndreieck Südharz ist in der Nacht zu Donnerstag an der Landesgrenze zu Thüringen ein Paketlaster auf schneebedeckter Straße ins Schlittern geraten. Hunderte Pakete mussten aus dem Laster geborgen werden.