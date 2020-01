Glatte Straßen haben in Thüringen zu etlichen Unfällen geführt. Die Polizei zählte allein von Samstagabend, 18 Uhr, bis vier Uhr früh am Sonntag insgesamt 17 Unfälle. Dabei wurden fünf Menschen verletzt.

So gab es Unfälle auf der A4 im Weimarer Land und im Ilmkreis. Bei Remptendorf im Saale-Orla-Kreis kam ein Autofahrer ins Schleudern und fuhr gegen eine Böschung. Dabei drehte sich das Auto auf das Dach und rutschte noch etwa 50 Meter weiter. Die beiden Insassen konnten sich unverletzt befreien.

Auf der A4 krachte dieses Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Weimar und Mellingen in die Leitplanke. Bildrechte: MDR/Johannes Krey

In Bad Berka (Landkreis Weimarer Land) wurde eine 20-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Sie rutschte mit ihrem Wagen auf glatter Straße gegen ein Verkehrsschild und eine Laterne. Die Fahrt endete in einer Gartenhecke.

Bei Gebesee (Landkreis Sömmerda) verlor eine 25-jährige Autofahrerin in einer Kurve auf einer vereisten Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug und krachte in eine Leitplanke. Sie kam verletzt in ein Krankenhaus.