Auf der A4 zwischen Apolda und Weimar verlor am Montagmorgen gegen 4:30 Uhr der Fahrer eines Kleinbusses die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in den Straßengraben. Die vier Insassen blieben unverletzt. Fast zeitgleich verunglückte ein Kleinbus auf der A9, er kam ins Schleudern und krachte in die Mittelleitplanke. In beiden Fällen vermutet die Polizei unangepasste Geschwindigkeit.