Eine Lehrerin unterrichtet in einer Grundschule. Der Anteil der ersatzlos gestrichenen Stunden lag im September in Thüringen bei 5,7 Prozent.

Eine Lehrerin unterrichtet in einer Grundschule. Der Anteil der ersatzlos gestrichenen Stunden lag im September in Thüringen bei 5,7 Prozent.

Eine Lehrerin unterrichtet in einer Grundschule. Der Anteil der ersatzlos gestrichenen Stunden lag im September in Thüringen bei 5,7 Prozent. Bildrechte: MDR/Viola Simank

Bildung Trotz neuer Lehrer: Unterrichtsausfall in Thüringen nach wie vor hoch

Hauptinhalt

1.069 neue Lehrer wurden 2019 in Thüringen eingestellt - so viele wie nie zuvor. Dennoch falle nach wie vor zuviel Unterricht an Schulen aus. Unbefristete Stellen fehlen und Stunden werden selten fachgerecht ersetzt. Dennoch sei die Entwicklung positiv zu bewerten, so die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.