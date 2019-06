Die Müllgebühren in Deutschland und Thüringen klaffen weit auseinander. Das hat eine neue Studie für den Eigentümer-Verband Haus und Grund ergeben. Die jährlichen Gebühren für eine vierköpfige Familie unterscheiden sich demnach zum Teil um mehr als 600 Euro. Am günstigsten sind die Müllgebühren in Flensburg mit rund 120 Euro im Jahr, am teuersten in Leverkusen mit 770 Euro. Auch in Thüringen gibt es große Unterschiede bei den Müllgebühren. Untersucht wurden die hundert größten deutschen Städte, darunter Erfurt, Gera und Jena. Auch in Thüringen unterscheiden sich die Müllgebühren erheblich (Symbolbild). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Laut Ranking von Haus und Grund liegt die Gebühr in Erfurt demnach bei rund 300 Euro, in Jena bei rund 370 Euro und in Gera bei rund 240 Euro für zwei Erwachsene und zwei Kinder, die in einem Einfamilienhaus leben. Veranschlagt wurden 60 Liter Restmüll je Haushalt und Woche.



Unterschiedlicher Leistungsumfang

Aus Sicht des Kommunalservice Jena hinkt der Vergleich aber mächtig: Die Gebühren könnten so nicht 1:1 verglichen werden, sagte Geschäftsbereichsleiterin Martina Hicke MDR THÜRINGEN. Der Leistungsumfang sei überall anders. In Jena zum Beispiel seien viele Abfälle inklusive, die in anderen Landkreisen oder kreisfreien Städten extra bezahlt werden müssten. So kann in der Universitätsstadt neben Restmüll, auch Bio- und Sperrmüll sowie Schrott, Elektroschrott oder auch Schadstoff und Grünabfall ohne extra Gebühren entsorgt werden. Im benachbarten Saale-Holzland-Kreis, wo die Gebühren mit 90 Euro deutlich geringer sind, gibt es zum Beispiel eine Bio-Tonnen. Müllgebühren in Erfurt, Jena und Gera nach einer Studie von Haus und Grund. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auch der Verband kommunaler Unternehmen hält die Studie für ausgesprochen fragwürdig. Der Eigentümerverband Haus und Garten vergleiche Äpfel mit Birnen. Demnach gehen die Autoren standardmäßig von einem Vier-Personen-Haushalt aus. Das ist insbesondere in Städten keine realistische Größe. In Großstädten ist die Haushaltsgröße eher kleiner als zwei Personen pro Haushalt. Auch beim Abholrythmus beziehen sich die Autoren nur auf die ein- oder zweiwöchige Leerung. Aber es gibt auch noch Leerungen alle vier Wochen.

Außerdem sei in einigen Städten das Leeren der Straßenpapierkörbe oder das illegale Müllentsorgen in der Müllgebühr enthalten. Das habe auf jeden Fall Einfluss auf die Statistik.