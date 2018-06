Landtagspräsident Christian Carius (CDU) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bei dem Aufstand waren in Thüringen drei Menschen getötet und Hunderte verhaftet worden. Carius wie auch Staatssekretärin Babette Winter sagten, es sei wichtig, Gedenkstätten wie die Maxhütte Unterwellenborn zu erhalten, um dem Desinteresse der Gesellschaft an der SED-Diktatur entgegenzuwirken. Im Rahmen der Gedenkfeier berichteten ehemalige politische Häftlinge von den Repressalien, die sie in der DDR erlitten haben. In Unterwellenborn war seit 1949 bis zum Ende der DDR 1989 ein sogenanntes Haftarbeitslager, in dem zweitweilig bis zu 600 Mäner inhaftiert und zur Arbeit in der Maxhütte und anderen Betrieben in der Region gezwungen wurden.