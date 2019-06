Starke Gewitter und heftige Regenfälle haben am Montagabend in Nord- und Westthüringen für überflutete Keller und Straßen gesorgt. Nach Angaben der Rettungsleitstelle stürzten vielerorts Bäume auf Straßen. Besonders vom Unwetter betroffen war der Landkreis Eichsfeld. In einem Schweinestall in Hohengandern spielten sich teils dramatische Szenen ab. Das Dach war durch das Unwetter eingebrochen und dadurch 6.500 Tiere eingeschlossen. Die Lüftung und Wasserversorgung waren unterbrochen. Alle Schweine konnten schließlich gerettet werden, der Betrieb seine Arbeit am Dienstag wieder aufnehmen. Nach Angaben des Amtsveterinärs wurde aber kein Tier getötet.

Einsatzwagen vor der Schweinezuchtanlage in Hohengandern. Dort war ein Teil des Daches eingestürzt. Bildrechte: MDR/Sebastian Jakob