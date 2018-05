Thüringen: Schäden durch Unwetter

Gewitter mit Hagel und starken Regenfällen haben am Abend in Thüringen vereinzelt Straßen überflutet. Wie die Polizei mitteilte, gab es dadurch keine Unfälle und keine Verletzten. Kurzzeitig gesperrt war demnach im Kreis Gotha die Straße zwischen Tröchtelborn und Pferdingsleben. Auch in Neudietendorf standen Straßen unter Wasser.

In Dachwig stand der Fußboden einer KIndertagesstätte unter Wasser Bildrechte: NEWS5