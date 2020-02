Der Deutsche Wetterdienst hat am Samstag eine amtliche Unwetterwarnung für Thüringen herausgegeben. Laut DWD sind am Sonntag in Teilen des Freistaats orkanartige Böen möglich. Die Warnung gilt zunächst von 9 bis voraussichtlich 21 Uhr. Es sei mit Windgeschwindigkeiten bis 105 km/h, in exponierten Lagen auch darüber zu rechnen. Für Thüringen warnt der DWD vor Sturm und orkanartigen Böen. Bildrechte: imago/Ralph Peters

Unwetterwarnung vor Orkan in Thüringen

Betroffen von der Unwetterwarnung sind in Thüringen folgende Regionen, insbesondere in Lagen über 800 Meter:

Ilm-Kreis

Kreis Gotha

Kreis Hildburghausen

Kreis Saalfeld-Rudolstadt

Kreis Schmalkalden-Meiningen

Kreis Sonneberg

Stadt Suhl

Auch in anderen Teilen Thüringens bleibt es stürmisch: Am Sonntag treten verbreitet Sturmböen zwischen 75 und 85 km/h auf, warnte der Deutsche Wetterdienst. In exponierten Lagen seien in allen Regionen schwere Böen bis 100 km/h möglich, hieß es beim DWD.

