Thüringen Verfassungsgericht verhandelt Klage gegen das Paritätsgesetz

In den Parlamenten der Bundesländer sitzen deutlich mehr Männer als Frauen. Per Gesetz wollte die Regierung in Thüringen das ändern - und stieß auf heftigen Widerstand. Am Mittwoch steht nun eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes an - geklagt hatte die AfD. Sie argumentiert im Kern, dass durch die Paritätsregelung das Recht der Parteien beschnitten ist, selbst zu bestimmen, welche Kandidaten sie aufstellen.