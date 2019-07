Kein Besuch ist wie der andere: Es fing schon damit an, dass einige der Eingeladenen absagten oder kommentarlos nicht zum Kommentatorentreffen kamen :-(

Für das verbleibende Trio gab es aber das versprochene Programm mit einer Führung durch Studios und Fernsehregie und das Großraumbüro, in dem auch die Mannschaft der Online-Redaktion für das tagesaktuelle Programm arbeitet. Beim Blick über die Schulter zeigte sich, dass bei einem Online-Artikel der Text selber nur eines der vielen Menüfelder der Software füllt und erst x weitere oft nach außen unsichtbare Elemente einen Online-Artikel ausmachen. Fotos einbauen heißt nicht, bloß ein .jpg per drag&drop an die gewünschte Stelle ziehen, leider nicht. Für jedes Bild müssen unter anderem die Ausschnitte für die verschiedenen je nach Platzierung nötigen Bildformate festgelegt werden: 24:9 passt gut zu Breitmaulfröschen und Horizonten, quadratisch zum gleichen Motiv eher weniger - etwas Verlust ist immer.