Kritik an der Parteiführung Die Landtagsabgeordnete Ute Bergner tritt aus der FDP aus

Die Landtagsabgeordnete Ute Bergner tritt zum Ende des Monats aus der FDP aus. Ihr Austrittsgesuch reichte sie am Donnerstag in einem Brief an den Landesvorsitzenden der Freien Demokraten in Thüringen Thomas Kemmerich ein. Bergner war nach eigenen Angaben 44 Jahre lang Mitglied der FDP.

In ihrem Austrittsgesuch schrieb Bergner, sie habe während des Wahlkampfes und in der letzten Zeit feststellen müssen, dass Authentizität und Kommunikation auf Augenhöhe nicht zu den Stärken im Parteileben gehören.

Insbesondere würden die liberalen Leitlinien von den wichtigsten Repräsentanten der FDP nicht gelebt. Die parteiinternen Geschehnisse vor und nach der Wahl von Thomas L. Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen, hätten ihr Bild von der FDP so erschüttert, dass sie nicht in der Lage sei, es für sich einzuordnen, geschweige denn es anderen gradlinig zu erklären. Das schrieb Bergner außerdem in dem an Kemmerich adressierten Brief.