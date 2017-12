Mit dem richtigen Werkzeug ist der Automat in wenigen Sekunden aufgebrochen. Ein langer Hebel wird angesetzt und die Klappe schwingt auf. Anschließend wird der Behälter mit dem Kleingeld herausgezogen und die Münzen werden in einen kleinen Sack oder eine Tüte gekippt. Selbst wenn Anlieger den Einbruch auf dem Parkplatz vor ihrem Grundstück bemerken sollten, bleibt den Tätern in der Regel immer noch ausreichend Zeit zur Flucht.

Polizei vermutet Serientaten organisierter Banden

Seit mehr als zwei Jahren häufen sich bundesweit Ein- und Aufbrüche an Parkautomaten. Diebesbanden reisen dabei - so die Vermutung der Ermittler, die in Erfurt einige Aufbrüche aus den vergangenen zwei Jahren aufzuklären versuchen - von Stadt zu Stadt, knacken in einer Nacht jeweils mehrere "Groschengräber" und verschwinden wieder für mehrere Monate. "Wir gehen von einer Serie aus", sagt eine Sprecherin der Stadtverwaltung Erfurt MDR THÜRINGEN.



Im vergangenen und in diesem Jahr wurden jeweils einmal pro Jahr in einer Nacht mehrere Automaten aufgebrochen - zuletzt aber ohne Erfolg. "Nach den Vorfällen im Jahr zuvor haben wir die Sicherung in den Automaten verstärkt", sagt Verkehrsamtsleiter Alexander Reintjes. Die Geldkassette im Inneren der Automaten ist nun abschließbar und aufbruchsicher. Reintjes hofft, dass sich das in den einschlägigen Kreisen herumspricht. Denn selbst wenn kein Geld entwendet wird, bleibt die Stadt pro Aufbruchversuch jeweils auf einem Sachschaden im vierstelligen Bereich sitzen.

Kosten fressen Gewinn

Viel zu holen gibt es in den "Groschengräbern" nicht. Bildrechte: IMAGO Auch andere Städte in Thüringen waren in den vergangenen Jahren schon betroffen: Sömmerda, Arnstadt, Weimar und Mühlhausen etwa. Hier wurde zuletzt erst im November zugeschlagen. Die Täter sind unbekannt. Aber auch hier könnten reisende Täter hinter den Einbrüchen stehen. "In Mühlhausen ist eine auffällige Häufung von Aufbrüchen zu bestimmten Zeiten feststellbar", so eine Sprecherin der Stadt.



Neben der technischen Aufrüstung der Automaten sind viele Thüringer Städte auch dazu übergegangen, die Parkautomaten häufiger als früher zu leeren. So werden die Bargeldbestände im Falle eines Diebstahls klein gehalten. Dafür steigen die Bewirtschaftungskosten der Parkautomaten. Kauf, Leerung, Verwaltung - nach Auskunft des Ilmenauer Ratsherrn Andreas Bühl (CDU) gibt die Stadt für die Automaten fast so viel aus, wie sie einnimmt. Ähnlich formuliert es auch ein Stadtrat aus Erfurt: "Verdienen kann eine Stadt nicht mehr mit den Parkplätzen selbst, sondern den Knöllchen fürs Falschparken."