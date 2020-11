Pandemie-Verordnung Thüringer Corona-Regeln ändern sich ab Sonntag

Ab Sonntag gilt in Thüringen eine in einzelnen Bereichen gelockerte Corona-Verordnung. Knapp eine Woche nach dem Inkrafttreten der neuen Regeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie in Thüringen greifen ab diesem Sonntag weitere Anpassungen bisheriger Verordnungen.

Änderungen vom Landtag vorgeschlagen

Vor allem für Reisende, kinderreiche Familien und den Sportbereich sind die Änderungen relevant, wie aus einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums von Samstag hervorgeht.

Kinder und Jugendliche dürfen in Thüringen jetzt wieder im Verein trainieren. (Archivbild) Bildrechte: dpa Thüringen setze mit den Anpassungen vom Gesundheitsausschuss des Landtags vorgeschlagene Änderungen um und überführe bundeseinheitliche neue Quarantäneregeln in die Thüringer Landesverordnung, hieß es. "Wir haben von Anfang an gesagt: Wenn sich der Landtag mehrheitlich für Änderungen an der Sonder-Verordnung ausspricht, werden wir dies berücksichtige", sagte Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke). Die Ergänzung mit Blick auf kinderreiche Familien halte sie für sehr sinnvoll, um Benachteiligungen zu vermeiden. Sport habe in der Pandemie eine besonders wichtige Funktion, auch und gerade für Kinder und Jugendliche, sagte Sportminister Helmut Holter (Linke).

Bei der 4. Fußball-Liga der Männer harmonisieren wir die Regelungen gemeinsam mit den anderen ostdeutschen Bundesländern, damit keine Benachteiligung innerhalb der länderübergreifenden Liga besteht. Helmut Holter

Eine Lockerung betrifft kinderreiche Familien. Wenn sie viele minderjährige Kinder haben, dürfen sie einen zweiten Haushalt in der Öffentlichkeit auch dann treffen, wenn die Personenanzahl zehn überschreitet. Und es wird wieder Freizeitsport möglich. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren dürfen wieder in Vereinen trainieren. In allen Fällen sind Hygienekonzepte einzuhalten.

Gute Nachrichten für Regionalliga