Trotz Verbotsverlängerung für Großveranstaltungen Thüringer Veranstaltungsbranche hofft auf Corona-Lockerungen

Veranstalter in Thüringen nennen die Verlängerung des Verbots von Großveranstaltunge bis zum Jahresende einen herben Rückschlag für die Branche. Dennoch gebe es Hoffnungen auf Lockerungen und Gespräche mit der Politik, hieß es von der Allianz der Veranstaltungswirtschaft in Thüringen. Ihr Sprecher Thomas Günther vom Erfurter "Kaisersaal" sagte MDR THÜRINGEN am Freitag, es gehe nicht nur um Konzerte, sondern auch um Sportveranstaltungen und Messen in Hallen. Diese seien mit wenigen Zuschauern kaum rentabel zu organisieren.

Jens Peterlein Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer