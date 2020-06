Was ist neu bei MDR Musiksommer?

In diesem Jahr ist alles anders. Statt wie sonst ins Festivalprogramm zu schauen, erfahren musikbegeisterte Fans immer erst am Montag in den Programmen des MDR, welche Künstlerinnen und Künstler am kommenden Wochenende auftreten! Und die Konzerte sind nur eine Stunde lang.

Kleinerer Gästekreis und ungewöhnliche Locations - wegen der Corona-Auflagen können weniger Menschen die Konzerte besuchen. Das heißt: Die Konzerte sind etwas ganz Besonderes und finden im kleinen Kreis statt.

Ein durchgängiges Sommerfestival mit Live-Konzerten über acht Wochen, wie es der MDR in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen durchführt, gibt es sonst nicht. Start ist am 27. Juni, Ende am 23. August.

Wer spielt?

Hochkarätige Solistinnen und Solisten sowie Ensembles aus MDR-Rundfunkchor und MDR-Sinfonieorchester treten beim MDR Musiksommer in diesem Jahr auf. In der "Sonderausgabe" gibt es jetzt noch mehr MDR als in den Vorjahren.

Wo gibt es Karten?