Die AfD-Kandidaten für die Landtagsgremien zur Kontrolle des Thüringer Verfassungsschutzes sind erneut gescheitert. Die beiden Abgeordneten Lars Schütze und Denny Jankowski verfehlten am Donnerstag im Parlament bei der Abstimmung die nötige Mehrheit.

Es war der mittlerweile zehnte Anlauf der AfD, eigene Abgeordnete in den Kommissionen zur Kontrolle von Verfassungsschutz und Telefonüberwachung unterzubringen. Laut Geschäftsordnung stehen der Fraktion in der PKK zwei und in der G-10-Kommission ein Sitz zu. Die Bewerber müssen aber vom Landtag gewählt werden.