Infos zur Corona-Krise Verband der Gehörlosen fordert Dolmetscher bei Pressekonferenzen

Die Landesregierung informiert in der Corona-Krise unter anderem in live übertragenen Pressekonferenzen über die Situation in Thüringen. Menschen mit Hörbehinderung vermissen einen Gebärdensprach-Dolmetscher. Andere Bundesländer seien diesbezüglich weiter.