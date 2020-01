In Thüringen hat die Polizei am Donnerstagmorgen zwei Gebäude durchsucht: eins im Raum Erfurt, eins im Raum Eisenach. Dabei kamen etwa 80 Beamte der Polizei zum Einsatz. Stanley R., der als Rädelsführer und wichtige Figur in der Szene gilt, wurde den Angaben zufolge von der Polizei in Thüringen an seinem Arbeitsplatz angetroffen und zu seiner Wohnung gebracht, die durchsucht wurde. Zunächst hatte es geheißen, dass es dabei auch zu einer Festnahme kam.