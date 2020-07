Thüringens Umwelt-Staatssekretär Olaf Möller (Grüne) hat sich für ein Verbot von neuen Schottergärten ausgesprochen. Grund sei der Trend zu insektenfeindlichen Schottergärten besonders in neuen Wohngebieten mit Einfamilienhäusern. Deshalb plädiere er für eine ähnliche Regelung wie in Baden-Württemberg. Dort beschloss der Landtag in der vergangenen Woche ein Naturschutzgesetz, das neue Schottergärten verbietet. Damit sollen Tiere und Pflanzen besser geschützt und ihre Vielfalt erhalten werden.