Ralf Reichertz, Referatsleiter Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Thüringen. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Was bedeutet das für betroffene Verbraucher, welche Rechte haben sie und die Vertragspartner, wer muss was bezahlen, was ist klar und was muss womöglich erst mit zusätzlichen Regelungen oder durch Gerichte geklärt werden? Dazu informiert am Samstag Ralf Reichertz von der Thüringer Verbraucherzentral Corona bei MDR THÜRINGEN und beantwortet Fragen: Zunächst im Thüringen Journal ab 19 Uhr und danach zu Ihren unmittelbaren Fragen ab 19:30 Uhr für anderthalb Stunden Stunden im Online-Chat.