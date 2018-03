Dürfen bei der bevorstehenden Kommunalwahl auch 16-Jährige ihre Stimme abgeben? Am Dienstag wird dazu das Urteil des Thüringer Verfassungsgerichtshofs erwartet. Die Richter haben über einen Eilantrag der AfD-Landtagfraktion zu entscheiden. Sie will erreichen, dass die Gesetzesänderung für ein Kommunalwahlrecht mit 16 außer Kraft gesetzt und das Wahlalter wieder auf 18 Jahre hochgesetzt wird. Bereits vergangenen Mittwoch hatte sich der Verfassungsgerichtshof zu diesem Thema in einer geheimen Sitzung beraten. Die Entscheidung darüber wurde aber nach stundenlangen Debatten auf Dienstag vertagt.