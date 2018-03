Der Thüringer Verfassungsgerichtshof hat am Dienstag den Eilantrag der AfD abgelehnt. Die Fraktion wollte das auf 16 Jahre gesenkte Wahlalter in Thüringen wieder auf 18 Jahre anheben lassen. Das Gericht erklärte, die Nachteile, die bei Erlass der einstweiligen Anordnung einträten, stünden den Nachteilen, die bei Nichterlass der einstweiligen Anordnung einträten, mit gleichem Gewicht gegenüber. In solchen Fällen sei die gebotene Zurückhaltung des Verfassungsgerichtshofes gegenüber dem Gesetzgeber ausschlaggebend. Heißt: 16- und 17-Jährige dürfen auch weiterhin in Thüringen ihr Kreuzchen bei Kommunalwahlen machen.

In Thüringen dürfen auch weiterhin Jugendliche ab 16 Jahren ihr Kreuzchen bei Kommunalwahlen machen. Bildrechte: dpa

Das Gericht hat am Dienstag aber nicht abschließend entschieden, ob das auf 16 Jahre gesenkte Wahlalter verfassungskonform ist. Die Richter verwiesen auf das Hauptsacheverfahren, dass nach Angaben eines Sprechers erst in den kommenden Monaten, möglicherweise noch in diesem Jahr entschieden werden soll. Auch ein Hilfsantrag der AfD-Fraktion auf Kennzeichnung der Briefwahlunterlagen und Wahlscheine der minderjährigen Wähler wurde abgelehnt. Hier bestehe die Gefahr der Verletzung der Grundsätze der geheimen und gleichen Wahl, so der Verfassungsgerichtshof. Die AfD geht zudem seit 2017 mit einer Verfassungsbeschwerde gegen das vom Landtag von 18 auf 16 Jahre gesenkte Wahlalter bei Kommunalwahlen vor. Am 15. April werden Landräte, Oberbürgermeister und hauptamtliche Bürgermeister im Freistaat neu gewählt. Der Landtag hatte das Mindestwahlalter dafür 2015 auf 16 Jahre gesenkt.