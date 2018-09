MDR-Recherche: Verfassungsschutz will Thüringer AfD ab sofort prüfen

Der Thüringer Verfassungsschutz will die AfD ab sofort systematisch auf verfassungsfeindliche Bestrebungen hin untersuchen. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN hat die Behörde den Landesverband der Partei zum offiziellen "Prüffall" erklärt. Für die zeitlich befristete Prüfung will die Behörde eigens Personal abstellen. Im Fokus steht, ob und inwieweit sich die AfD faktisch vom Rechtsextremismus abgrenzt. Auf Grundlage der Ergebnisse will der Thüringer Verfassungsschutz entscheiden, ob die Partei auch beobachtet werden muss.