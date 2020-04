Zudem scheint der Unterstützerverein „Konservativ! e. V.“ nach wie vor nicht aufgelöst worden zu sein. Dazu kommt: Die Rechte an der Wort-Bild-Marke "Der Flügel" liegen immer noch bei Björn Höcke. Ob "Flügel"-Obleute in einigen Bundesländern wie Jens Maier in Sachsen inzwischen ihre Posten verloren haben oder ob es die Jahreshauptversammlung des "Flügels" weiterhin geben wird, ist unklar. Dabei komme es "überhaupt nicht auf eine 'feste', formale Organisationsform an", wie Verfassungsschützer Kramer mitteilte. "Daher spricht der Verfassungsschutz seit je her von 'Personenzusammenschlüssen', die sehr lose strukturierte, informelle Gruppierungen sein können, in denen herkömmliche Organisationsmerkmale wie Vereinskassen, Mitgliederlisten und klare Organisationsbezeichnungen kaum Bedeutung haben."

Zusammengehalten werden solche Zusammenschlüsse vielmehr "durch eine gemeinsame rechtsextremistische Weltanschauung, öffentliche Propagandaaktivitäten, selbstinszenierende Internetauftritte und andere Aktivitäten in denen sich der Gemeinschaftswille und das gemeinschaftliche Ziel, die freiheitliche demokratische Grundordnung anzugreifen" ausdrückten.

Offene Zukunftsfrage

Unklar bleibt, was nach dem Stichtag 30. April aus den bis Redaktionsschluss noch sichtbaren "Flügel"-Aktivitäten wie etwa dem eigenen YouTube-Kanal ("Wir sind nicht dazu angetreten so zu werden wie die anderen") oder aus der eigetragenen Marke wird. Entsprechende Anfragen von MDR THÜRINGEN auch zur Zukunft der Obleute oder der Jahreshauptversammlungen ließen Björn Höcke sowie "Der Flügel" unbeantwortet.

Dabei hatte der AfD-Politiker in seinem letzten Facebook-Beitrag zum Thema "Auflösung" durchaus angedeutet, wie er sich die Zukunft ohne "Flügel" vorstellt. So verweist der AfD-Landeschef auf die "Gründungsurkunde" der Parteiströmung, die so genannte "Erfurter Resolution" aus dem Jahr 2015. "Dieser konstruktive Impuls", schrieb Höcke, "ist auch heute noch wirksam und die Gedanken der 'Erfurter Resolution' bleiben ein wichtiger Kompaß für das sichere Navigieren der AfD in den wilden Gewässern der Tagespolitik." Es gelte nun, "den Geist des Flügels […] weiterzutragen".

Die "Erfurter Resolution" war als scharfe Abgrenzung zum etablierten Politikbetrieb in der Bundesrepublik formuliert worden. Dort heißt es: "Anstatt nun jedoch die Alternative zu bieten, die wir versprochen haben, passen wir uns ohne Not mehr und mehr dem etablierten Politikbetrieb an: dem Technokratentum, der Feigheit und dem Verrat an den Interessen unseres Landes." In ähnlicher Tonlage wird zudem beschrieben, wie die AfD aus Sicht der Erstunterzeichner idealerweise agieren sollte, nämlich "als Widerstandsbewegung" sowie "als Bewegung unseres Volkes gegen die Gesellschaftsexperimente der letzten Jahrzehnte (Gender Mainstreaming, Multikulturalismus, Erziehungsbeliebigkeit usf.)". Es waren solche Forderungen, die den Verfassungsschutz kurz nach der Gründung des "Flügels" alarmiert hatten.