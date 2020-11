Am Samstag hatten mindestens 20.000 Menschen bei einer "Querdenken"-Demonstration in Leipzig gegen die Corona-Beschränkungen protestiert. Die Stadt Leipzig hatte sie an den Stadtrand legen wollen, um das Infektionsrisiko gering zu halten, aber das sächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) ließ die Veranstaltung am Samstag dann unter Auflagen in der Innenstadt zu.

Stephan Kramer, Chef des Thüringer Landesverfassungsschutzes. Bildrechte: dpa