Die AfD-Fraktion im Thüringer Landtag bezweifelt, dass der Verfassungsschutz in Thüringen derzeit ausreichend kontrolliert wird, weil die beiden Geheimschutzgremien Parlamentarische Kontrollkommission (PKK) und G-10-Kommission des Thüringer Landtags seit mehreren Monaten nicht vollständig besetzt sind. Beide Kommissionen bestehen aus Landtagsabgeordneten. Die PKK kontrolliert die Arbeit des Verfassungsschutzes. Die G-10-Kommission wacht über das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis.

Beide Gremien sind unterbesetzt , weil die Kandidaten der AfD bei den bisherigen Wahlen der Kommissionen scheiterten. Deswegen fordert der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Torben Braga, von den Abgeordneten der anderen Fraktionen nicht nur, dass diese die AfD-Kandidaten wählen. Braga erwartet zudem, dass die anderen Parlamentarier "die Voraussetzungen für eine effektive Kontrolle der Verfassungsschutzbehörde schaffen." Die AfD geht davon aus, dass die PKK "ohne eine vollständige Besetzung, das heißt ohne die Wahl der von der AfD-Fraktion vorgeschlagenen Abgeordneten, nicht handlungsfähig" sei. Es fragt sich also: Wurde der Thüringer Verfassungsschutz in den vergangenen Monaten tatsächlich weniger "effektiv" kontrolliert als gesetzlich vorgeschrieben?

"Es gab keine kontrollfreie Zeit. Die gesetzlichen Aufgaben werden erledigt. Fristen und Berichtspflichten werden eingehalten", sagt dazu Steffen Dittes, der innenpolitische Sprecher der Links-Fraktion und gewähltes Mitglied der neuen, bisher nicht vollständig besetzten PKK. Die Erklärung dafür ist simpel. Die alte PKK, die aus der vorausgegangenen 6. Wahlperiode, die im November endete, ist immer noch im Amt. Das bestätigt auch ein Sprecher der Landtagsverwaltung. Üblicherweise werden die parlamentarischen Fachausschüsse mit der konstituierenden Sitzung zum neuen Landtag aufgelöst. Die fand am 26. November 2019 statt. Seitdem also beaufsichtigt weiterhin die PKK der vergangenen Wahlperiode den Verfassungsschutz in Thüringen.