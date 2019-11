In Thüringen organisiert sich die rechtsextremistische Szene immer besser. Derzeit gebe es im Freistaat rund 900 Rechtsextremisten, sagte Thüringens Innenminister Georg Maier bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2018 am Montag in Erfurt. Etwa 250 gelten als gewaltbereit.