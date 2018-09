Neues Vergabegesetz soll Bürokratie abbauen und Bezahlung verbessern

Die Thüringer Landesregierung will mit einem neuen Vergabegesetz eine bessere Bezahlung von Beschäftigten durchsetzen. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) stellte nach einer Kabinettsberatung einen entsprechenden Gesetzentwurf vor.

Demnach sollen nur noch die Unternehmen Aufträge vom Land erhalten, die ihren Mitarbeitern Tariflöhne oder einen Stundenlohn von mindestens 9,54 Euro zahlen. Tiefensee sagte, das Lohnniveau in Thüringen sei im Vergleich der Bundesländer immer noch niedrig. Mit einer besseren Bezahlung erreiche man, dass die Mitarbeiter nicht in westdeutsche Bundesländer abwanderten.

Der DGB Hessen-Thüringen nannte den Entwurf einen "Schritt in die richtige Richtung". Es müsse sichergestellt werden, dass Arbeitgeber, die mit ihren Beschäftigten fair umgehen und diese nach Tarif bezahlen, bei öffentlichen Aufträgen am Ende nicht leer ausgehen, so Michael Rudolph, Vorsitzender des DGB-Bezirks Hessen-Thüringen. Das bringe der Thüringer Wirtschaft mittelfristig Vorteile im Wettbewerb um Mitarbeiter.