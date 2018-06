Akku-Hersteller CATL: Tiefensee will chinesischen Batterie-Hersteller nach Thüringen holen

Der Firmensitz von CATL im chinesischen Shenzhen. Bildrechte: dpa

Derzeit werde über eine Ansiedlung in Thüringen verhandelt. Tiefensee sagte, dass das Land großes Interesse an einer solchen Investition habe und alles tun werde, um das Unternehmen bei der Realisierung in Thüringen zu unterstützen. Dem Ministerium zufolge sind jedoch mehrere Standorte für eine solche Investition im Gespräch. Dazu gehöre unter anderem Brandenburg. Auch außerhalb von Deutschland gebe es Interesse an der Ansiedlung. Diese Gespräche seien noch nicht abgeschlossen.



Zuvor hatte die "Automobilwoche" berichtet, dass der chinesische Batterie-Hersteller CATL (Contemporary Amperex Technology Co.) in ein Werk auf deutschem Boden investieren will. Als möglicher Standort für ein Batteriewerk in Deutschland wird demnach Erfurt erwogen. Aktuell wird der Markt von einer Handvoll Hersteller von Batteriezellen dominiert, die alle in Asien sitzen - in China oder Südkorea.