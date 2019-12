Verkaufsoffener Sonntag In diesen Städten öffnen Läden und Geschäfte

Zum Beginn der Adventszeit können Thüringer am Sonntag in mehreren Städten auf Einkaufstour gehen. Die Geschäfte öffnen am ersten Advent in 16 Städten, darunter Gera und Suhl. Jede Stadt darf laut Gesetz nur an einem Sonntag in Dezember zum Einkaufen einladen - und das auch nur am ersten oder zweiten Advent.