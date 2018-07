Zahl der tödlichen Unfälle in Thüringen gestiegen

Nicht in allen Bundesländern ist die Zahl der im Straßenverkehr Getöteten gleichermaßen gesunken. In Thüringen, Baden-Württemberg, Brandenburg, Rheinland-Pfalz und im Saarland gab es im Jahr 2017 mehr Verkehrstote als im Vorjahr. In Bremen blieb die Zahl der Getöteten unverändert.

Bildrechte: Bundesamt für Statistik

In den übrigen Bundesländern kamen weniger Personen im Straßenverkehr zu Tode. Gemessen an der Bevölkerungsdichte lag das Risiko, im Straßenverkehr zu verunglücken, in Deutschland insgesamt bei 477 Verunglückten je 100 000 Einwohner. Überdurchschnittlich hoch war das Risiko in Bremen, Schleswig-Holstein sowie in Bayern und Niedersachsen.



Den niedrigsten Wert hatte Thüringen mit 405 Verunglückten je 100 000 Einwohner. Die Gefahr, bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt zu werden, lag im Jahr 2017 in Deutschland bei 39 Todesopfern je 1 Million Einwohner.



Besonders schwere Folgen hätten Unfälle mit Lastwagen. Bei etwa jedem dritten Unfall mit Personenschaden, an dem ein Fahrrad und ein Lkw beteiligt waren, handelte es sich um einen Abbiege-Unfall.