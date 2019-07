Seit 1994 gibt es vor der Kulisse von Dom und St. Severi Opernklassiker, mutige Neuinszenierungen und Uraufführungen. In den vergangenen zwei Wochen haben sich die 70 Domstufen in eine riesige Bibliothek verwandelt. Die 55 Regal-Dekorationen lassen sich zum Teil drehen, schieben, sind verspiegelt, um in Windeseile neue Räume entstehen zu lassen. Und inzwischen proben auch die Darsteller vor der Domkulisse für Umberto Ecos "Der Name der Rose".



Die Erfurter Domstufen-Festspiele locken jedes Jahr Zehntausende Theater-Fans auf den Domplatz. Das Freiluftspektakel zieht dabei nicht ausschließlich Thüringer an - mittlerweile kommen auch Gäste aus ganz Europa, den USA, China oder sogar Australien. Mit MDR THÜRINGEN können auch Sie dabei sein bei den Erfurter Domstufen-Festspielen! Gewinnen Sie 10 x 2 Karten für "Der Name der Rose" auf den Domstufen am 13. August 2019 sowie am 18. August 2019. Beantworten Sie einfach die Gewinnfrage!