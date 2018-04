Das verschärfte staatliche Lebensmittelsiegel "Geprüfte Qualität aus Thüringen" stößt weiter auf verhaltenes Interesse. Jetzt, zweieinhalb Monate vor dem Neustart sei das Qualitätszeichen erst einem Unternehmen zuerkannt worden, teilte das Landwirtschaftsministerium MDR THÜRINGEN auf Nachfrage mit. Darüber hinaus hätten etwa zehn weitere Unternehmen Interesse bekundet, aber das Qualitätszeichen noch nicht beantragt.



Das bisherige Siegel nutzen dagegen 114 Unternehmen, die Lizenzen laufen jedoch nur bis Ende Juni. Die Zeit wird knapp. Denn nach Angaben des Ministeriums wurden bislang noch nicht für alle Produkgruppen - von Käse bis Wurst, Saft und Fertigessen - Prüflabore verpflichtet. Unabhängig davon hatte die Behörde bereits zuvor mitgeteilt, dass es von der Bewerbung bis zur Zertifizierung etwa zwei bis drei Monate dauere. Das verschärfte Lebensmittelsiegel verlangt, dass die Produkte mindestens zu 90 Prozent aus Thüringer Zutaten bestehen. Bislang ist ein Anteil von 50,1 Prozent ausreichend.

Zutaten aus Thüringen sind Mangelware

Die Lebensmittelhersteller sehen diese Verschärfung kritisch. So hatte der Herstellerverband "Thüringer Ernährungsnetzwerk" bereits in der Vergangenheit angemerkt, dass viele Zutaten nicht oder nicht in ausreichender Menge in Thüringen erzeugt würden. Folglich könnten die Verarbeiter den Inhaltsanteil nicht erhöhen.

Für Klöße von Ablig Feinfrost soll das Siegel auch künftig gelten. Bildrechte: Colourbox Torsten Langbein vom Kloßhersteller Ablig Feinfrost GmbH in Heichelheim fürchtet, dass deshalb weniger Hersteller als bisher das Qualitätszeichen nutzen werden und es somit weiter an Bekanntheit und Attraktivität verliert. "Man muss nicht vor selbsternannten Verbraucherschützern einknicken, wenn dann das Siegel nicht mehr lebt", so Langbein. Angesichts der "Siegelflut", spiele das Zeichen für Verbraucher und Einzelhandel keine Rolle. Sein Unternehmen werde das Qualitätszeichen dennoch weiterhin nutzen, weil der Freistaat die Siegelunternehmen bei Messen stärker fördere. Allerdings könne Ablig den hohen Anteil an Thüringer Zutaten nur bei klassischen Kartoffelspezialitäten gewährleisten, sagte Langbein. Für Bioprodukte oder Eiscreme sei das dem Betrieb nicht möglich. So würden in Thüringen beispielsweise Sahne und Milchpulver nicht mit den notwendigen Verarbeitungseigenschaften hergestellt.



Die Geschäftsführerin von Hainich Konserven, Cornelia Beau, hofft, dass langfristig mehr Lebensmittelzutaten in Thüringen erzeugt und hergestellt werden. Für die wichtigsten Umsatzbringer, wie eingelegte Gurken, Rotkraut und Sauerkraut, wolle das Unternehmen aus Oberdorla auch das erneuerte Qualitätssiegel beantragen, sagte Beau MDR THÜRINGEN. Damit könne auch misstrauischen Kunden glaubhaft vermittelt werden, dass es sich um regionales Gemüse handele und das auch kontrolliert werde. Aber auch die mit dem Herkunftszeichen verbundene Messeförderung findet die Geschäftsführerin "sehr gut und sehr wichtig".

Zweites Siegel nach alten Kriterien

Damit die Zahl der Siegel-Nutzer nicht abrupt abstürzt hält das Landwirtschaftsministerium vorerst noch eine Hintertür offen: Drei Jahre lang wird zusätzlich ein optisch leicht abgewandeltes Qualitätszeichen mit der Formulierung "Hergestellt in Thüringen" angeboten. Dabei ist unverändert ein Anteil von 50,1 Prozent Thüringer Zutaten ausreichend. Das Landwirtschaftsministerium rechnet damit, dass rund 100 Unternehmen, also rund neunzig Prozent der bisherigen Siegelnutzer, dieses Übergangszeichen einsetzen werden. Eine erneute Zertifizierung soll dabei entfallen.



Den Verbrauchern wird die Unterscheidung der beiden Qualitätszeichen schwer fallen, zumal die Bekanntheit aus Sicht der Lebensmittelhersteller ohnehin gering ist. Sie empfehlen deshalb mehr Werbung für das staatliche Siegel. Cornelia Beau von Hainich Konserven wünscht sich mehr Pressearbeit und mehr Verbraucherwerbung und erinnert an die umfangreicheren Aktivitäten in den 1990-er Jahren. Auch Torsten Langbein von der Ablig Feinfrost GmbH weist darauf hin, dass damals TV-Sponsoring, Großplakate und ganzseitige Zeitungsanzeigen noch für Werbeeffekte gesorgt hätten. Wenn "Geprüfte Qualität aus Thüringen" beim Verbraucher eine Rolle spielen solle, "dann müsste man richtig viel Geld in die Hand nehmen", so Langbein.

Kaum jemand kennt das Siegel überhaupt, bemängeln Hersteller. Bildrechte: Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft

Mehr Werbung gefordert

Das wird jedoch ein Wunsch bleiben. Zuletzt nannte das Landwirtschaftsministerium ein Werbebudget von 150.000 Euro pro Jahr. Wie damit der den Neustart des Qualitätszeichens beworben wird, dazu machte die Behörde keine genauen Angaben. Antje Hellmann sagte MDR THÜRINGEN lediglich, dass für dieses Jahr eine Kommunikationskampagne geplant sei und für die kommenden Jahre noch nichts entschieden sei.



Über die Jahre haben immer weniger Unternehmen für weniger Produkte mit dem Thüringer Qualitätszeichen geworben. Nach Angaben des Ministeriums sank die Zahl von 145 Betrieben mit 462 Produkten im Jahr 2007 auf 114 Betriebe mit 287 Produkten im Vorjahr. Dazu zählen unter anderem Bier, Brot, Eier, Fleisch, Säfte, Kartoffelprodukte, Schnaps, Tiefkühllebensmittel oder auch Zierpflanzen. Neu aufgenommen werden unter anderem Brotgetreide, Senf und Stutenmilch.