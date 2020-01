Die Thüringer Staatskanzlei zeigt sich von der Klage bisher unbeeindruckt. Der Vorgang am Verwaltungsgericht in Weimar sei bekannt, heißt es. Der Teilwiderruf der Fördermittel sei am 1. Juni vergangenen Jahres ergangen, als das gesamte Projekt gestoppt wurde. Inzwischen gehen die Beamten noch einen Schritt weiter. Denn nun sollen die gesamten Fördermittel - also auch der bereits an "Citizens for Europe" gezahlten - auf ihre Verwendung geprüft werden. Das, so heißt es aus Staatskanzleikreisen, sei ein normaler Vorgang.