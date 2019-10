Bewohner vieler größerer Städte Thüringens müssen laut einer Studie bei Steuern und Gebühren bald tiefer in die Taschen greifen. Acht der befragten neun Kommunen mit mehr als 20.000 Einwohnern wollen im laufenden oder nächsten Haushaltsjahr an der Gebühren- und Steuerschraube drehen. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young (EY) hervor.

Deutschlandweit haben das laut Studie 68 Prozent der befragten Kommunen ab 20.000 Einwohnern vor. Neben Thüringen wollen demnach vor allem Städte und Gemeinden in Hessen und Nordrhein-Westfalen Steuern und Gebühren erhöhen. Laut Erhebung will rund ein Drittel (31 Prozent) der Kommunen deutschlandweit etwa die Gebühren für die Straßenreinigung anheben. 30 Prozent der Städte und Gemeinden setzen demnach bei der politisch umstrittenen Grundsteuer an. Auch die Gewerbesteuer solle in jeder fünften Stadt oder Gemeinde höher ausfallen (19 Prozent).