In Thüringen weist ein hoher Anteil der Aufzüge technische Mängel auf. Nach Angaben des TÜV Thüringen wurden im vergangenen Jahr etwa 7.000 Aufzüge im Freistaat überprüft. An fast drei Vierteln der Anlagen wurden demnach Mängel aufgedeckt. Fast jeder zehnte Aufzug wies sogar sicherheitsrelevante und gefährliche Fehler auf. Dazu gehören etwa defekte Notrufanlagen, verschlissene Seile oder eine kaputte Auffangtechnik. In diesen Fällen mussten die Aufzüge entweder sofort stillgelegt werden oder die Betreiber der Aufzüge erhielten eine Frist, die Schäden zu reparieren.