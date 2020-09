Universität Erfurt Vier-Tage-Woche für Arbeitgeber und Beschäftigte attraktiv

Die 20 Mitarbeiter wurden vor und nach der Einführung der arbeitsfreien Freitage befragt. Eine Vergleichsgruppe von 207 Beschäftigten der IT-Branche bekam die gleichen Fragen gestellt. Der Studie zufolge zeigen sich die JustOn-Mitarbeiter nach Einführung des neuen Modells zufriedener mit ihrer Tätigkeit und dem Betriebsklima als die Beschäftigten in der Vergleichsgruppe.

Bei JustOn wird die Arbeitsbelastung insgesamt als geringer empfunden. Die Mitarbeiter fühlen sich überdurchschnittlich an das Unternehmen gebunden. Sarah Bogner entwickelt Software bei dem Jenaer Unternehmen. Die 29-Jährige sagte MDR THÜRINGEN, die geschenkten Tage seien ein Stück Freiheit. "So kann ich auch alle anderen Termine, die ich sonst freischaufeln müsste, auf den Freitag legen, zum Beispiel Zahnarzt- oder Arztbesuche. Aber ich kann auch Sachen für mich machen, wie mal einen Tag länger ausschlafen."

Thomas Metzinger kommt aus Frankreich und lebt seit vielen Jahren mit Familie in Jena. Der Freitag gilt bei seinen drei Kindern als "Papa-Tag". Da holt der 41-Jährige sie aus der Schule als "Mittagskinder" ab und verbringt Zeit mit ihnen. Mit seinem Chef Marko Fliege hat Metzinger geregelt, dass er durchgängig nur vier Tage in der Woche arbeitet. Metzinger fühlt sich seitdem leistungsfähiger. Er arbeite effektiver und motivierter, sagt er. Für ihn steht fest: Das Arbeitsmodell seiner Firma ist ein Geben und Nehmen. Der Arbeitgeber gebe ihm Freiheit. Zurück gibt er schnelles und flexibles Arbeiten im Sinne der Kunden. "Ich bin sehr happy. Für mich ist JustOn mit der Vier-Tage-Woche genau das, was ich lange gesucht hatte."