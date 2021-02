Preisunterschied bei Tickets

Aber eben nur für Mitreisende. Für alle anderen bleibt nur der Weg zum Fahrtkartenautomaten. Und es gibt weitere Tücken im neuen System. Nach einem Zuschauerhinweis schauten wir uns die Strecke von Neustadt an der Orla nach Gera mal genauer an. Die Zugfahrt, gebucht über die VMT-App kostet hier als Einzelfahrt 8,50 Euro. Wählt man in der App der Deutschen Bahn die gleiche Verbindung, kostet sie nur sechs Euro. Wie geht das?

Hier kollidieren aktuell noch zwei Systeme miteinander. Zuerst zeigt mir die App die verfügbaren Verbindungen an. Im Buchungsschritt erhalte ich dann für die Verbindung den günstigsten verfügbaren Preis. Christoph Heuing, Geschäftsführer Verkehrsverbund Mittelthüringen

Der günstigste verfügbare Preis über die App der Deutschen Bahn ist in diesem Fall allerdings die Busverbindung über Porstendorf. Wer also im guten Glauben in den Zug steigt, könnte das falsche Ticket gekauft haben. Für den Thüringer Fahrgastverband ist das neue System vor allem eines: kundenunfreundlich.

Wir sehen hier einen klaren Rückschritt bei Bahn-Buchungen im VMT-Gebiet. Für viele Kunden ist nicht nachvollziehbar, welche Strecke sie bei der Buchung eigentlich gewählt haben. Bisher musste sich auch niemand mit Tarifzonen beschäftigen. Das sollte aus Kundensicht viel einfacher gehen. Thüringer Fahrgastverband "Pro Bahn"

Überarbeitung von Strecken mit Preiserhöhungen

Der VMT ist mit dem bisherigen Verlauf der Erweiterung zufrieden. Im Januar sind beim Verbund gerade mal 21 schriftliche Beschwerden eingegangen. Der VMT sieht deshalb keine flächendeckenden Probleme. Trotzdem will man die Kritik ernst nehmen und arbeitet an Veränderungen. So sollen einige Strecken, auf denen es mit der Erweiterung erhebliche Preiserhöhungen gab, überarbeitet werden.